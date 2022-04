Treviso, esce di strada e si schianta contro il muro di cemento: Simone muore a 40 anni

Ennesimo incidente mortale nella Marca: 40enne esce di strada, finisce contro una spalletta di cemento e muore sul colpo. E' successo ieri sera, 8 aprile, verso le 22.50 a Silea, in via Sant'Elena, tra le frazioni di Sant'Elena e Cendon. L'uomo - Silvio Bernardi le sue iniziali - era al volante della sua auto quando all'improvviso ne ha perso il controllo all'altezza del colorificio "Cati", al civico 18. La vettura è finita nel fosso andando a schiantarsi contro il ponticello di cemento di accesso al colorificio. L'impatto è stato violentissimo tanto che l'auto è risultata praticamente distrutta. Il 40enne è morto sul colpo. Sono stati i vigili del fuoco, accorsi sul posto, a estrarre il corpo imprigionato tra le lamiere. Mentre i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale di Vittorio Veneto, che sta cercando di ricostruire la dinamica e le cause della fuoriuscita fatale.

