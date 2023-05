Treviso, coppia uccisa in casa a colpi di pistola: fermato un uomo

Un uomo è stato fermato per l'omicidio di uomo e una donna, trovati morti all'interno della loro abitazione a Paese ( Treviso). Si tratterebbe dunque di un duplice omicidio, e non di un omicidio-suicidio come appreso in un primo momento. L'uomo si trova nella caserma dei Carabinieri di Treviso. L'arma del delitto è una pistola.