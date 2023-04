Treviso, accoltella la sua avvocatessa poi torna a casa e si suicida: indagano i carabinieri. Meri Zorz è salva

Prima ha accoltellato la sua avvocatessa, poi è rientrato a casa sua, dove è stato trovato morto poco dopo l'aggressione. É accaduto intorno alle 10.00 di questa mattina a Oderzo, nel trevigiano.

Carnefice e vittima della vicenda un uomo di 52 anni, ritrovato dai carabinieri della Tenenza di Oderzo senza vita all'interno della sua abitazione: secondo le prime ricostruzioni dei fatti, l'uomo avrebbe aggredito con un arma da taglio Meri Zorz, 50 anni, sua avvocatessa da anni, in seguito a una lite avvenuta nello studio legale della donna.

Zorz è stata soccorsa da un ambulanza del 118, in seguito al tempestivo allarme lanciato un negoziante, testimone dell'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita, avendo subito soltanto alcune ferite superficiali alle braccia.

Le indagini

Lo stesso non si può dire del suo aggressore: le cause della morte del 52enne sono ancora in fase di accertamento, ma i militari hanno pochi dubbi sul fatto che l'uomo si sia tolto la vita. Le ragioni alla base dello scoppio del litigio tra l'avvocatessa e il suo cliente sarebbero riconducibili a un contenzioso civile. I carabinieri sono al lavoro per conoscerne i dettagli.

L'edicolante: «Mi ha detto solo "Sono stata accoltellata"»

«Sono stata accoltellata da un cliente», queste le parole che l'avvocatessa avrebbe detto all'edicolante a cui si è rivolta per chiedere aiuto, lo stesso testimone che ha avvisato i soccorsi.

Come riporta il Gazzettino, la professionista si è rifugiata nell'edicola di Marino Bergamo dopo essere fuggita dal suo studio e aver corso giù per le scale. L'edicolante si è accorto della mano che le sanguinava.

«Ho visto l'avvocatessa che è venuta dentro la mia edicola, insanguinata, gridando aiuto. Tutto qui - spiega scosso - L'ho soccorsa, l'ho seduta sui gradini e ho chiamato i soccorsi. Aveva una mano che sanguinava tanto, poi lei mi ha chiesto di guardare se avesse altre ferite ma non ne ho viste. Ha preso tanta paura. Mi ha spiegato che è stata accoltellata. Era sotto choc, stava per svenire. Ho avuto paura anche io. Era molto agitata. I carabinieri hanno fatto i vari rilievi e mi hanno chiesto cosa avessi visto, ma io non ho notato il cliente scappare».