Treviso, l'auto finisce nel fosso lui scende per salvarsi: ma viene investito e ucciso da un'altra macchina

La sua auto è finita fuori strada ma, nel tentativo di salvarsi, è stato investito e ucciso da un'altra macchina che stava sopraggiungendo. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Sr 515 nel territorio di Quinto di Treviso.

Secondo una prima ricostruzione la vittima, alla guida di un'Opel Meriva, dopo essere finito fuori strada in un fossato, è sceso dall'auto ed è stato investito in strada da una vettura che stava passando. In corso di valutazione da parte della Polizia stradale il coinvolgimento di una terza auto, che potrebbe essersi allontanata dopo un precedente incidente con l'Opel Meriva finita nel fossato. I Vigili del fuoco accorsi da Treviso con due squadre, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale mentre i sanitari del Suem 118 hanno constato il decesso. I rilievi sono a carico di due Pattuglie della polizia stradale.