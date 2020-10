Incidente ad Asolo, l'auto si schianta contro il platano: feriti due ragazzi, uno è grave

ASOLO - Auto si schianta contro un platano: due ragazzi feriti, uno dei quali in modo grave. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 di mattina di oggi, sabato 3 ototbre 2020, in via Volta ad Asolo. Nella vettura che si è schiantata viaggiavano un ragazzo e una ragazza, lui, C.B., classe '91 di Riese Pio X è nelle condizioni peggiori, mentre la ragazza avrebbe ferite non preoccupanti. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.

