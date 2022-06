Trento, macabra scoperta nel lago: trovato morto Fausto Iob, il custode dell'orso di San Romedio

TRENTO - È stato ritrovato oggi, 5 giugno, nelle acque del lago di Santa Giustina, in val di Non, il corpo di Fausto Iob, 60enne molto conosciuto nella zona e non solo, soprattutto per essere il custode dell'orso di San Romedio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Iob potrebbe essere precipitato, forse a causa di un malore, mentre si trovava in una zona impervia che sovrasta il lago.

