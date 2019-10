Auto attraversa i binari senza sbarre, il treno la travolge: ferite 4 donne

Momenti di paura nei pressi del quartiere Perrino a Brindisi, dove un'auto con all'interno 4 donne ha violentemente impattato contro un treno merci (vuoto al momento dello scontro), diretto presso uno stabilimento della zona industriale per caricare Gpl, gas di petrolio liquefatto.

L'incidente è avvenuto in viale Arno, dove i vecchi binari si incrociano con viale Enrico Fermi. Per cause ancora in via di accertamento, la Chevrolet “Spark” è rimasta “agganciata” ai due respingenti della motrice (un automotore diesel) sulla fiancata destra.

Per fortuna, il macchinista, azionando il freno di emergenza, è riuscito a bloccare in tempo il convoglio proprio mentre uno dei respingenti in acciaio, dopo aver rotto il finestrino del lato passeggero, faceva breccia nella portiera per pochi centimetri.

Ultimo aggiornamento: 22:51

