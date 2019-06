Treno guasto, passeggeri costretti a scendere in galleria e collegamenti bloccati tra Castellammare e Vico

Treno guasto, turisti e passeggeri costretti ad attraversare a piedi la galleria per raggiungere la stazione di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. È successo questa mattina sulla linea della circumvesuviana Napoli-Sorrento. Il treno carico di pendolari, turisti e lavoratori era diretto verso la costiera quando all’altezza di Pozzano si è fermato per un guasto meccanico.

Viterbo-Roma, guasto al passaggio a livello di Capranica: mattinata nera per i pendolari

Fermare i treni Frecciarossa a Orte, i pendolari: «Una presa in giro»



Dopo oltre 30 minuti di attesa a bordo e al buio, i viaggiatori sono stati invitati a scendere dal treno per raggiungere la vicina stazione di Castellammare centro. Una passeggiata nel buio dell galleria, illuminata solo dalle luci del treno fermo.

Eav a causa del guasto ha bloccato i collegamenti tra Castellammare e Vico Equense. I treni in partenza da Sorrento si fermeranno alla stazione di Vico, mentre quelli in partenza da Napoli termineranno al corsa a Castellammare.

Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA