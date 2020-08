Treno deragliato con un passeggero, schianto dopo 10 km senza macchinisti: erano scesi per una pausa

Quasi 10 km di viaggio dalla stazione di Paderno d'Adda (Lecco) a quella di Carnate (Monza e Brianza) senza personale di servizio a bordo prima di deragliare provocando il ferimento dell'unico passeggero presente nei vagoni. Il macchinista e il capotreno sono infatti scesi alla stazione di Paderno per concedersi una pausa, e il treno si è poi messo in moto, sfruttando probabilmente una leggera pendenza presente in quel tratto. Viaggiando a bassa velocità, è arrivato alla stazione successiva, dove è stato deviato dai tecnici di Rfi su un binario morto dove poi si è fermato. E c'è un giallo: macchinista e capotreno sono stati assistiti dall'Areu alla stazione di Paderno d'Adda dopo essersi provocati lievi ferite per cause ancora da accertare.

Più carrozze si sono rovesciate anche sulla viabilità ordinaria. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco.



La ricostruzione

«Il treno 10776 è uscito dai binari in prossimità della stazione di Carnate Usmate. La circolazione è interrotta tra Monza e Carnate Usmate», si leggeva sul sito di Trenord dove era data notizia del treno deragliato. Sono 3 vagoni su 7 quelli deragliati all'ingresso della stazione. Il deragliamento è avvenuto in prossimità di uno scambio. Un vagone si è appoggiato al muro esterno che costeggia i binari. Sull'incidente indaga la Polfer. I due macchinisti e il passeggero che erano a bordo del treno 10776, comunica Trenord, sono «lievemente contusi». Tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco». «L'unico viaggiatore presente a bordo - si legge nella nota di Trenord - è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di AREU e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno». Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento, conclude Trenord.

«Disastro colposo»

La Procura di Monza ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo, al momento a carico di ignoti, sul deragliamento del treno regionale avvenuto stamani alla stazione di Carnate. L'inchiesta è coordinata dal pm Michele Trianni e dal procuratore capo Claudio Gittardi. Gli inquirenti attenderanno la relazione della Polfer, che sta facendo accertamenti sul caso, e poi eventualmente effettueranno le iscrizioni nel registro degli indagati.

I testimoni

È deviato su un binario morto, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco e della polfer, il treno deragliato. Sul posto si vede come il treno, uscendo dai binari, abbia abbattuto il muro di cinta della stazione. Tanto spavento per gli abitanti e gli addetti dello studio medico adiacente al luogo del disastro. «Abbiamo sentito un boato e siamo usciti subito, pensavamo a un terremoto

racconta una dottoressa.

