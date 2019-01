Torino, multato perché senza biglietto, ruba zaino a capotreno: denunciato

Multato perché senza biglietto, ruba lo zaino al capotreno e viene denunciato dai carabinieri per furto aggravato. Protagonista un 16enne di origine brasiliana. Il ragazzo, controllato a bordo del treno regionale Torino Bardonecchia dal capotreno in servizio, era stato invitato a scendere perché non aveva il titolo di viaggio. Il giovane, però, approfittando di un momento di distrazione, gli ha preso lo zaino che era stato appoggiato momentaneamente su un sedile del treno. Una volta accortosi del fatto sono stati subito avvisati i carabinieri di Chiomonte che hanno rintracciato il ragazzo in un'abitazione del paese. All'interno della camera da letto è stato trovato lo zaino contenente documenti personali e il portafoglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA