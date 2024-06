Torino, corteo pro Palestina occupa i binari: stop ai treni alla stazione Porta Nuova, ​ritardi fino a 80 minuti

La circolazione ferroviaria alla stazione Porta Nuova, a Torino, è stata interrotta. La misura è stata presa per effetto dell'occupazione di alcuni binari da parte di manifestanti Pro Palestina. I dimostranti, al culmine di un corteo che si è snodato per il centro storico, sono entrati nel complesso della stazione forzando il cancello di un ingresso secondario in via Nizza. Poco dopo le 19 i manifestanti hanno lasciato la stazione di Porta Nuova. Sulle fiancate dei treni sono stati lasciati dei graffiti e su una, in particolare, è stata dipinta a caratteri cubitali, in rosso e verde, la scritta 'Free Gaza'. I convogli in partenza hanno accumulato ritardi fino a 80 minuti.

Il corteo pro Palestina a Torino

Sono circa cinquecento i partecipanti al corteo pro Palestina partito da Palazzo Nuovo a Torino questo pomeriggio.

Molte le bandiere palestinesi e sono stati accesi dei fumogeni rossi-verdi-bianchi. «Sono quattro settimane che studenti universitari stanno occupando Palazzo Nuovo per richiedere il boicottaggio accademico contro le università israeliane e le aziende che producono armi - spiegano gli universitari pro Palestina -. Sono espliciti i legami tra la ricerca accademica sionista e l'innovazione in campo bellico che permette le pratiche di colonizzazione e apartheid in Palestina; come universitari sentiamo la responsabilità di non essere complici del genocidio e dunque, di non permettere che i nostri saperi vengano messi al servizio del paradigma della guerra che sta imperando in tutto il mondo». «In mancanza di una resa da parte dell'intifada studentesca, la dirigenza universitaria si è trovata costretta a concedere un momento pubblico e in presenza per permetterci di esporre la mozione sulla rescissione degli accordi e la fissazione di un Senato straordinario per votare la proposta - sottolineano i ragazzi -. L'11 e 13 giugno ci saranno questi due primi momenti che segneranno di certo un passo importante nella direzione di indebolire l'entità sionista in tutte le sue manifestazioni anche qui a casa nostra, noi dovremo farci trovare preparati e numerosi», concludono dall'Intifada studentesca sostenendo che stanno dando un contributo concreto «per la liberazione del popolo palestinese».