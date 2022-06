Domenica 5 Giugno 2022, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 19:12

«Ritardi e cancellazioni fino a mercoledì, più treni per i pendolari». Così Daniele Moretti, direttore della circolazione di Rfi. Che aggiunge «Per quanto riguarda il trasporto regionale sono previste cancellazioni anche domani, ma in misura inferiore rispetto al weekend. Una decisione che abbiamo preso proprio per venire incontro ai pendolari». Ora che è stata dissequestrata l'area in cui si è verificato l'incidente del Frecciarossa Torino-Napoli, Rfi stima che saranno necessari almeno tre giorni di lavoro per ripristinare la linea ad alta velocità.

In arrivo domani disagi anche per i pendolari?

«Abbiamo rimodulato complessivamente l'offerta cercando di bilanciare sia le esigenze del trasporto regionale che quelle dell'alta velocità, con un particolare occhio di riguardo verso le necessità dei pendolari».

Ovvero?

«Durante il weekend abbiamo mantenuto intatta l'offerta sull'alta velocità, per aiutare i vacanzieri a tornare dalle località di villeggiatura in cui erano andati a trascorrere il ponte del 2 giugno. Da domani, invece, l'offerta sull'alta velocità verrà ridotta per far circolare più regionali possibili».

Quando tornerà in funzione la linea FL2 tra Roma e Sulmona, strategica per i collegamenti con l'Abruzzo?

«Domani la FL2 tornerà a essere operativa, con l'unica limitazione che i treni saranno attestati tutti a Roma Tiburtina».

Quanti sono stati i treni che non sono arrivati in orario nel weekend?

«Circa un treno su due ha viaggiato senza rallentamenti: sabato il 52 per cento dei treni è arrivato a destinazione all'ora stabilita».