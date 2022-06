Treni, ritardi di 100 minuti sulla Roma-Napoli. Disagi anche sui regionali, attese di quasi 4 ore

Ancora ritardi e deviazioni : continuano i disagi per i passeggeri dopo l'incidente sulla linea Alta Velocità a Roma. Il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma - Napoli e sulla linea Roma - Pescara. Effetto domino: ritardi anche per i treni regionali. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono infatti instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola», si legge nell'ultimo aggiornamento di Infomobilità di Trenitalia.

Alta Velocità e Regionali, ritardi fino a 232 minuti

Non solo. Traffico rallentato questa mattina, tra le 9 e le 10, sulla linea Roma-Napoli via Cassino per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea che hanno impedito la regolare circolazione ferroviaria tra Ceprano e Ceccano. Richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine. I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti.

L'InterCity Notte 795 Torino Porta Nuova (delle 13.35) per Reggio Calabria Centrale, per il problema sulla linea Roma Prenestina, ha accumulato 123 minuti di ritardo. Nella tratta opposta delle 21.43 il ritardo ha raggiuto gli 88 minuti. Peggio sull' InterCity 1985 Roma Termini - Siracusa , con arrivo alle 9.36, con 232 minuti di ritardo.

Disagi anche in Puglia: 190 minuti di ritardo

Disagi anche in Puglia dove l'attesa ha toccato i 190 minuti. In particolare, ancora oggi, i due treni in arrivo da Roma Termini a Bari, l'Italo delle 12.05 e il Frecciargento delle 12.11, viaggiano con un ritardo di 70 minuti. L'Italo da Torino Porta Nuova ha sommato 190 minuti di ritardo. «Ancora indisponibile il tratto di linea nei pressi di Roma Prenestina dove nella giornata di venerdì la locomotiva di coda di un treno AV è sviata arrestando la corsa del convoglio. Gli interventi di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici RFI saranno avviati appena l'area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità» ha reso noto oggi Ferrovie dello Stato. «I treni Alta Velocità tra Roma e Napoli vengono instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con il conseguente aumento dei tempi di viaggio fino a 100 minuti» è la specifica.

Alta Velocità, nuovo programma della circolazione

Ecco il programma della circolazione dell'Alta Velocità previsto per oggi: 75 treni percorrono la linea Cassino da Bivio Cassino Sud a Roma Termini ed effettuano le fermate di Napoli Afragola e Roma Termini, 89 treni percorrono la linea Formia da Napoli Centrale a Roma Termini. Di questi, 29 di non fermeranno a Napoli Afragola. Tutti questi non fermano a Roma Termini ed effettuano fermata a Tiburtina (54% del traffico «passante» ambito Roma Termini). Trasporto Regionale: nel nodo di Roma sono previste riduzioni dell'offerta e limitazioni di corse, nel nodo di Napoli sono stati cancellati alcuni treni nella rotta Napoli-Aversa e Napoli Centrale-Villa Literno. Potenziata ai massimi livelli l'assistenza ai clienti nella stazione di Roma e Napoli.

Modifiche alla circolazione anche in Emilia Romagna e Trentino

E per domani e lunedì si prevedono altre due giornate potenzialmente complicate. In Emilia Romagna, domenica, dalle 9.01 alle 16.59, sciopero del personale mobile di Trenitalia Tper, proclamato dalle organizzazioni sindacali. L'agitazione - si legge nella nota di Trenitalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni della Lunga Percorrenza ma non sono previste fasce orarie di garanzia. Sciopero anche in Trentino Alto Adige dalle 2 di domenica all'una di lunedì.

Incindente treno Alta Velocità

«Sono ancora in corso interventi tecnici - prosegue Trenitalia -. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni effettuano la fermata di Roma Tiburtina anzichè a Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di Campoleone».