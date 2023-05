Tre Golfi Sailing Week, l'associazione Jonathan ai nastri di partenza della storica regata

Il 12 maggio torna, per la 68esima volta, la Tre Golfi Sailing Week, la storica regata cha parte da Napoli e finisce a Sorrento dopo aver doppiato l’isola di Ponza e gli scogli de Li Galli, organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli. Sono oltre cento le barche attese, tra Maxi e ORC. I segreti della Tre Golfi li ha spiegati perfettamente Maurizio Pavesi, Vice-Presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia, in un articolo di qualche anno fa. Il percorso è leggermente cambiato (si arriva a Sorrento e non a Capri), ma lo spirito e la magia di questa grande classica dell’altura sono immutabili.

I segreti della Tre Golfi Sailing Week. “La suggestiva partenza serale, la rotta intorno a tante isole con i loro ridossi, i microclimi dei diversi golfi e la predominanza di venti spesso leggeri creano sorprese anche ai più esperti, così che la vittoria è aperta a tutti e questo è il suo fascino. Tagliata la linea di partenza, all’altezza di capo Posillipo va fatta la prima scelta: meglio tenersi sotto costa (ma attenzione alle secche della Gaiola) o navigare più al largo? E poi: lasciato Monte di Procida, in rotta verso Ponza, quanto lontano passare da Ischia con il suo altissimo monte Epomeo? Più facile il tratto seguente: la rotta verso Ponza è il più delle volte una piacevole navigazione senza insidie tattiche.

Ponza è disseminata di piccole trappole, anche se quasi mai determinanti per il successo nella regata. Non mi riferisco tanto alle secche fra l’isola e Zannone, ma alla rotta fino a Punta della Guardia: con venti occidentali ci attende una lunga serie di bordi sotto costa, ma attenti a non lasciare agli avversari più al largo l’opportunità di sfruttare un’aria a volte più sostenuta.

Girata l’isola, nelle 60 miglia verso Punta Campanella il sole e le sue brezze occidentali scenderanno progressivamente a lasciare il posto alle termiche notturne, e c’è di nuovo il monte Epomeo sulla rotta! Il timore delle calme ischitane consiglia una rotta lontana dalla costa, come del resto a Capri. Meglio tenersi 2-3 miglia a nord dell’isola, i passaggi a sud di Capri non sono quasi mai vantaggiosi, se non pianifichi subito nella rotta da Ponza per evitare miglia addizionali. Ancora insidie nelle ultime 15 miglia. Nel Golfo di Salerno, quasi sempre con un vento diverso da quello del Golfo di Napoli, la costa verso gli isolotti de Li Galli, in prossimità di una costa alta, impone una scelta fra la possibile termica costiera e l’apparentemente più sicura rotta al largo. Infine affrontiamo il giro di Capri: venendo da est dobbiamo girarla lasciandola a dritta fino al porto e almeno un versante ridossato ci sta aspettando! Dopo i Faraglioni sarà una lotteria; al vostro fiuto la possibilità di vincere (o perdere?) una regata ineguagliabile”.

Per 66 edizioni la regata ha seguito la tradizione partendo suggestivamente a mezzanotte, ma da un paio di anni è stata anticipata alle 19.00, e quest’anno verrà ulteriormente anticipata alle 17.00, per favorire le condizioni di vento e luce per i 100 scafi attualmente iscritti, che procederanno poi per 150 miglia oltre Procida, quindi Zannone e Ponza, per poi ritornare verso “Li Galli” nel golfo di Salerno e l’arrivo a Sorrento.

Dopo la regata lunga sarà la volta delle regate costiere, con i Maxi impegnati dal 15 al 18 maggio nel Campionato Europeo. 28 le imbarcazioni iscritte tra i 60 ed i 100 piedi di lunghezza.

L’Europeo Maxi terminerà il 18 maggio, e dal 19 al 21 sarà la volta delle imbarcazioni ORC.