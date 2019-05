Cade e viene travolto ​dalla sua moto: Simone muore a 43 anni

Terribile incidente nel pomerigigo del 9 maggio in via Stradonazzi a Porto Viro, in provincia di Rovigo: Simone Piovan, 43 anni, di Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, è morto cadendo dalla moto e venendo travolto dalla sua Honda. Secondo una prima ricostruzione l'umo sarebbe uscito di strada all'altezza di una curva. A lanciare l'allarme alcuni passanti. Sul posto il 118 e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 23:11

