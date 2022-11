Trasloco finisce male a Perugia. Freni del camion non funzionano e merce cade per strada. Questa la clip condivisa dall'account Tiktok @pg_Favelas. In realtà, la merce fa pensare che non è lo spostamento di mobili. Bensì merce di un banco del mercato. Dalle immagini si vedono infatti vestiti e le attrezzature utilizzati nelle piazze.

«C'è un uomo armato in casa»: Perugia, paura in centro

Trasloco finisce male, il video

Il filmato ha raccolto oltre 1 milione di visualizzazioni. Numeri impressionanti, anche perché i commenti arrivano da tutto il mondo. In particolare, la preoccupazione degli utenti si sofferma su un oggetto sopra cui passa il camion mentre va dietro. Si tratta di un vestito, ma in molti temono che sia un animale se non un bambino. In realtà, però, è un indumento.

I commenti

Si divertono, naturalmente, gli utenti a commentare. «Ha scaricato in fretta», scrivono alcuni. Ma la maggior parte si sofferma su quanto sarebbe potuto accadere peggio.