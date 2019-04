Venezia, l'auto sorpassa il tram e resta schiacciata: donna ferita incastrata fra le lamiere

VENEZIA - Sorpassa il tram e con l'auto finisce incastrata. L'incidente verso le 16.30 in piazzale Roma a Venezia: ferita una donna. Secondo le prime informazioni l'automobilista stava sorpassando il tram ACTV e nella fase di rientro l'auto è finita schiacciata dal mezzo pubblico. Nel botto la donna alla guida è rimasta incastrata nell'abitacolo. Rotti un finestrino e una porta del tram.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la malcapitata. Non sono esclusi feriti anche tra gli utenti del tram, sotto choc. Sul posto anche il personale del Suem per valutare la situazione.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, in direzione Mestre.







Ultimo aggiornamento: 18:45

