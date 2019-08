Milano, paura sul tram: bambini azionano l'estintore a bordo, 11 intossicati

Panico su un tram a Milano dove dei bambini hanno azionato l'estintore a bordo. Undici persone, tra cui 7 bimbi tra i 3 e i 13 anni, sono state trasportate in ospedale con una lieve intossicazione dovuta all'inalazione della polvere dell'estintore. È successo in via Torino.

Secondo quanto riferito dal 118, ad attivare il dispositivo antincendio sono stati proprio alcuni bambini attorno alle 11.35. Tra i coinvolti c'è una famiglia composta da una donna di 37 anni con 7 figli. Visitati e accompagnati al Policlinico, all'ospedale San Paolo e alla clinica De Marchi anche una passeggera di 77 anni e due uomini di 38 e 85. Le condizioni di tutti non sono preoccupanti. L'incidente ha costretto la polizia locale a bloccare per alcuni minuti la circolazione.

