Olbia, traghetto Grimaldi si schianta contro la Tirrenia, la collisione tra le navi: «Ci prende ci prende!»

«Ci prende ci prende!». Il video dello schianto tra il traghetto della Grimaldi e quello della Tirrenia al porto di Olbia ripreso da uno smartphone dall'interno della nave. Danni alla passerella fuoribordo e a due finestroni della nave Athara della Tirrenia. È il bilancio dell'incidente, in base ai primi accertamenti, avvenuto questa mattina nel porto di Olbia tra la nave Athara della Tirrenia e la Cruise Bonaria della Grimaldi.

La nave Athara, che era ferma all'ormeggio nel porto, è stata colpita dalla nave Cruise Bonaria, che stava eseguendo una manovra in uscita. I danni all'imbarcazione della Tirrenia sono localizzati lungo l'aletta di manovra di sinistra. Per quanto riguarda le postazioni di comando in plancia invece non si registrano problemi: entrambe sono state provate con esito favorevole.



Momenti di concitazione a bordo della nave della Tirrenia quando dalla plancia di comando l'equipaggio si è reso conto, seguendo le manovre della nave Grimaldi, che non sarebbe stato possibile evitare l'impatto. A evitare la collisione non è servito nemmeno l'intervento del rimorchiatore. Secondo quanto si apprende la nave Althara della Tirrenia dovrebbe riuscire a partire regolarmente questa sera.

Ultimo aggiornamento: 18:24

