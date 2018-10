Paura a Napoli: neon precipita sul banco di scuola, studente salvo per miracolo

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata all’Isis Casanova nel centro storico di Napoli, a ridosso di via San Sebastiano. Un neon è crollato su un banco a pochi centimetri da uno studente 17enne. La classe si trovava all’ultimo piano dell’edificio, all’interno del laboratorio di odontoiatria. Un istante prima del crollo il ragazzo ha intuito che di lì a poco il neon avrebbe ceduto grazie alla caduta di piccoli pezzi di calcinaccio e, con prontezza di riflessi, è riuscito a scansarsi, evitando per poco di essere centrato in pieno. Immediato il cambio di aula per i ragazzi che però hanno girato molte storie su Instagram denunciando l’accaduto. Gli studenti annunciano che andranno a parlare con il vicepreside al quale riferiranno le loro rimostranze circa questa tragedia sfiorata.LEGGI ANCHE Falsificano il profilo del sindaco per non andare a scuola: «Lezioni sospese causa maltempo» Spiega il docente Francesco Corato, primo collaboratore della dirigente scolastica: «L'episodio si è verificato intorno alle 9.30 quando gli studenti erano già in laboratorio, ma non ci sono state conseguenze. Siamo ospitati in un complesso monumentale di oltre 1500 metri quadrati: la maggior parte delle vecchie plafoniere è stata sostituita negli ultimi tempi, a cedere è stata una di quelle ancora non rimpiazzate. Chiederemo alla Città metropolitana, da cui dipende la manutenzione, di accelerare la verifica sugli impianti di illuminazione più vetusti».