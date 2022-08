Traffico oggi, tempo reale: incendio sul Carso, autostrada bloccata al confine sloveno: 4 km di coda a trieste. Code sull'A22

Traffico autostrade oggi, situazione in tempo reale.

Dopo due anni di pandemia gli italiani hanno bisogno di evadere e così si mettono in massa sulle autostrade per raggiungere i loro luoghi di vacanze. Le previsioni da bollino nero con un caldo che non cenna a diminuire avevano avvisato già in vacanzieri in partenza. Oggi situazione traffico preoccupante in tutta l'Italia con temperature che arrivano fino a 40° in tutta la Penisola. È il primo weekend di esodo di agosto e le strade dimostrano l'affluenza importante dei turisti in viaggio per raggiungere le proprie mete di relax. E la situazione è destinata a peggiorare negli snodi principali.

Traffico, domani bollino nero su autostrade e temperature roventi: ma 4 italiani su 10 partono comunque. Già oggi il bollino è rosso

Traffico, oggi file da bollino nero

Oggi sarà la giornata più complicata con il bollettino che diventa nero per poi tornare rosso a partire dal pomeriggio e per tutta la domenica.

Già da ieri, complici alcuni incidenti stradali, si sono registrati forti rallentamenti, in particolare nel tratto dell’Autostrada del Sole alle porte di Roma, dove la coda ha toccato i 12 chilometri di attesa per uno scontro che ha coinvolto due mezzi pesanti e due auto.

Per chi si mette in viaggio questo fine settimana, segnaliamo traffico molto intenso a partire da venerdì #5agosto con prima giornata da bollino nero⚫️sabato mattina #6agosto

— Polizia di Stato (@poliziadistato) August 4, 2022

La situazione in tempo reale

Nessun cenno di miglioramento sulle strade anzi, il traffico, in aumento di ora in ora lungo le principali direttrici della Penisola, è destinato a peggiorare dalle prime ore di questa mattina fino al tardo pomeriggio.

Pare proprio sia oggi, 6 agosto, il giorno in cui gli italiani hanno deciso di partire. Le direttrici di collegamento tra nord e sud - secondo quanto fa sapere Autostrade per l'Italia - si confermano le più trafficate: in particolare la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto (e al sud la A30 Caserta-Salerno) a causa dincidenti risolti.i

Vediamo insieme la situazione minuto per minuto secondo il sito autostrade.it

Intanto preoccupa un incendio non lontano dall'A4

Un incendio è divampato poco dopo le 12.15 di oggi nell'area boschiva dietro l'area di servizio di Duino Nord. Immediatamente Autovie ha allertato vigili del fuoco e polizia stradale accorsi immediatamente sul posto. Il personale della Concessionaria autostradale ha fatto defluire i mezzi in sosta dall'area e interdetto l'entrata. Visto l'avanzare del fuoco ai lati dell'autostrada e la scarsa visibilità causata dal fumo Autovie - per garantire la sicurezza degli utenti della strada - ha proceduto a chiudere il tratto tra Sistiana e Monfalcone in direzione Venezia. In direzione opposta (Trieste) il traffico viene fatto momentaneamente defluire verso Monfalcone.

Ore 14.36

Il rogo interessa tutta l'area tra il Lisert e Duino e la visibilità a causa del fumo risulta scarsa. Autovie ha reso noto di aver attivato, verso le 13,30, il by pass di Villesse per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste e a chiudere il casello di Redipuglia in ingresso e in uscita in direzione Trieste. Questa decisione è stata assunta per far defluire il traffico alla barriera del Lisert dove si registrano al momento 4 chilometri di coda. Qui i veicoli vengono fatti uscire a Monfalcone Est. Pertanto è stato chiuso tutto il tratto tra Villesse e Sistiana in direzione Trieste. Rimane chiuso anche il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est in direzione Venezia. Il personale di Autovie ha fatto defluire tutti i mezzi presenti nelle aree di servizio di Duino Nord e Sud. L'incendio sta causando gravi disagi alla circolazione stradale, aggravando una situazione oggi già critica perché da bollino nero per l'auto numero di veicoli di turisti che dal Nord Europa sono diretti al mare, in Slovenia e soprattutto in Croazia. Solitamente Trieste è proprio uno dei luoghi privilegiati di passaggio per chi è diretto a quelle destinazioni e proviene da Austria, Germania o più a Nord ancora. C'è da considerare inoltre che località come Sistiana e Duino sono mete balneari per molti triestini e per turisti del Fvg e provenienti dall'estero, dunque molto affollate in questi giorni. Sulla zona stanno operando due elicotteri; il Canadair previsto è decollato da Genova poco fa e dovrebbe giungere sul posto a breve.

Il riassunto della mattinata

Un tamponamento tra due auto questa mattina in A4, tra Padova Est e lo svincolo per la A13 verso Bologna ha segnato la giornata di esodo che i stava svolgendo in modo ordinato, anche se con traffico intenso, come da previsioni. Nell'incidente una persona è rimasta lievemente ferita. Immediato l'intervento del soccorso stradale di CAV che ha liberato la carreggiata. A causa del traffico intenso, l'incidente ha comunque provocato fino a 3 chilometri di coda. Il traffico è poi rimasto intenso per il resto della mattinata, ma senza criticità, con punte di oltre 3.500 veicoli l'ora registrate tra gli svincoli A13 e il Bivio con la A57 a Dolo, in direzione Trieste. I dati rilevati dai sensori di CAV sul tratto di riferimento Padova Est-Arino (poi i flussi si alleggeriscono, dividendosi tra A4-Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre) segnano il transito tra le ore 6 e le 12.00 di oggi di 20.097 veicoli totali in direzione Trieste, mentre in direzione Milano è stato rilevato il passaggio di 15.766 veicoli. Attese tutto sommato brevi alla barriera di Venezia-Mestre in A57, dove sono stati registrati nell'arco della mattinata 11.227 veicoli in uscita. Rispettate dunque le previsioni per traffico intenso da bollino rosso in questo sabato di partenze e già a partire da ieri pomeriggio, quando infatti ci sono stati rallentamenti, sempre tra Padova Est e il Bivio con la A57. Anche nel pomeriggio di oggi il traffico rimarrà intenso. Da domani invece situazione simile ma in carreggiata opposta (direzione Milano), a causa dei rientri, con traffico che si prevede sostenuto specie nel pomeriggio-sera e fino a lunedì mattina, dove andrà a sommarsi alla ripresa dei transiti feriali e pesanti. I mezzi pesanti non potranno circolare oggi fino alle ore 22 e domani, domenica, dalle 7 alle 22.

Sulla A22 Brennero-Modena

Ore 11.35

Code intense causa incidente tra 5 km dopo svincolo Mnatova Sud e Nord in direzione Brennero

A1 Milano-Napoli

Ore 11.21

CAIANELLO - CASERTA - Code a tratti (Km 738.5 - Direzione: Napoli) . Code a tratti tra Caianello e Bivio A1/A30 Caserta-Salerno per traffico intenso

Ore 10.40

MONTEPORZIO - SAN CESAREO - Code a tratti (Km 0 - Direzione: Autostrada Milano-Napoli). Code a tratti tra Monteporzio Catone e Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA per traffico intenso

Ore 10.28

FABRO - ATTIGLIANO - Traffico Rallentato (Km 479.5 - Direzione: Napoli) . Traffico Rallentato tra Fabro e Attigliano per traffico intenso

Ore 10.36

FROSINONE - CEPRANO - Traffico Rallentato (Km 633.3 - Direzione: Napoli) . Traffico Rallentato tra Frosinone e Ceprano per traffico intenso

Ore 9.08

NODO A1/A24 ROMA-TERAMO - COLLEFERRO - Code a tratti (Km 592.9 - Direzione: Napoli) Code a tratti tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Colleferro per traffico intenso

Ore 11.42

FIRENZE - CALENZANO - Coda (Km 270 - Direzione: Napoli) Coda tra Bivio A1-Variante e Calenzano per incidente

Ore 11.23

FIRENZE - SCANDICCI - Traffico Rallentato (Km 285 - Direzione: Napoli) . Traffico Rallentato tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per traffico

Ore 9.47

BIVIO A1/VARIANTE DI VALICO NORD - FIRENZUOLA - Traffico Rallentato (Km 28 - Direzione: Bologna) . Traffico Rallentato tra Aglio KM 255 e Firenzuola per traffico intenso

Ore 9.49

BARBERINO DI MUGELLO - FIRENZUOLA - Traffico Rallentato (Km 255.45 - Direzione: Bologna) Traffico Rallentato tra Barberino di Mugello e Aglio KM 255 per traffico intenso

Ore 9.28

BIVIO A1/VARIANTE DI VALICO NORD - FIRENZE - Traffico Rallentato (Km 17 - Direzione: Firenze) Traffico Rallentato tra Bivio A1-Variante e Badia per traffico intenso

Ore 11.21

FIRENZE - Coda (Km 282 - Direzione: Milano) . Coda tra Firenze Impruneta e Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord per traffico intenso

Ore 8.56

BOLOGNA - Coda (Km 184.789 - In Entrambe Le Direzioni) . Coda in uscita a Valsamoggia per traffico intenso

Ore 8.30

BOLOGNA - Coda (Km 195.3 - Direzione: Milano) . Coda su Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio provenendo da Firenze verso Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso.

Ore 8.30

BOLOGNA - Coda (Km 195.3 - Direzione: Napoli) . Coda su Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio provenendo da Milano verso Autostrada Bologna-Taranto per traffico intenso.

Ore 10.51

MODENA - Code a tratti (Km 155.3 - Direzione: Milano) . Code a tratti tra Modena sud e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per traffico intenso

Ore 6.07

MODENA - Coda (Km 155.3 - Direzione: Milano) . Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso.

Ore 9.40

MODENA - BOLOGNA - Code a tratti (Km 188.8 - Direzione: Napoli) . Code a tratti tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto per traffico intenso

Ore 11.43

PIACENZA - FIDENZA - Code a tratti (Km 75 - Direzione: Napoli) . Code a tratti tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza per traffico intenso

SVINCOLO DI SASSO MARCONI - SASSO MARCONI - Tratto Chiuso (Km 0 - Direzione: Sasso Marconi) . Tratto Chiuso tra Sasso Marconi Svincolo e Sasso Marconi fino alle 06:00 del 22/08/2022 per lavori. A chi è diretto a Sasso Marconi si consiglia di percorrere la SP 325 Val di Setta

SASSO MARCONI - SVINCOLO DI SASSO MARCONI - Tratto Chiuso (Km 2.7 - Direzione: S.S. 64 Porrettana). Il Raccordo di Sasso Marconi è chiuso verso Sasso Marconi città fino alle 22:00 del 31/12/2023 per lavori.

MILANO - Uscita Chiusa (Km 1.4 - Direzione: Autostrada Milano-Napoli) L'uscita di Poasco è chiusa al traffico provenendo da Milano - Piazzale Corvetto per lavori fino alle 23:00 del 31.12.2022.

A4 Milano-Brescia

Ore 10.37

MONZA - MILANO - Coda (Km 138.3 - Direzione: Torino). Coda tra Monza e Milano est

ore 9.45

MILANO - Coda (Km 138.3 - Direzione: Torino). Coda alla barriera di Milano est per traffico intenso.

NOVATE NORD - Camper Service chiuso (Km 128.5 - Direzione: Torino) L'area di servizio Novate nord ha il camper service chiuso per un guasto all'impianto.

A5 Torino-Aosta Monte Bianco

Ore 11.39

COURMAYEUR - ALL. A05-SS26DIR - Tratto Chiuso (Km 143.4 - Direzione: Monte Bianco). Tratto Chiuso tra Courmayeur sud e Raccordo A5/SS26 dir per regolazione traffico a chi è diretto al Traforo del Monte Bianco

A7 Serravalle-Genova

Ore11.46

GENOVA BOLZANETO - ALLACCIAMENTO A7/A10 - Coda (Km 130.6 - Direzione: Genova). Coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente

Ore 10.11

BUSALLA - RONCO SCRIVIA - Coda (Km 109.3 - Direzione: Milano). Coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per Riduzione di carreggiata

A9 Lainate-Como Chiasso

Ore 11.06

COMO CENTRO - COMO - Coda (Km 39 - Direzione: Svizzera) . Coda tra Como Centro e Como Monte Olimpino per incidente

Ore 11.06

COMO - CHIASSO - Coda (Km 41.63 - Direzione: Svizzera). Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera

Ore 10.46

COMO CENTRO - COMO - Coda (Km 33 - Direzione: Lainate). Coda tra Como Centro e Como Grandate per traffico intenso

Ore 9.50

COMO - Coda (Km 33 - Direzione: Lainate). Coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso

Ore 11.32

FINO MORNASCO - COMO - Coda (Km 33 - Direzione: Svizzera). Coda tra Fino Mornasco e Como Grandate per traffico intenso

A10 Genova-Savona

Ore 11.05

GENOVA PEGLI - ALLACCIAMENTO A10/A7 - Coda (Km 0 - Direzione: Genova). Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

A12 Genova-Roma

Ore 11.37

GENOVA EST - ALLACCIAMENTO A12/A7 - Coda (Km 0 - Direzione: Genova). Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per incidente

Ore 10.36

ROSIGNANO - Code a tratti (Km 210.022 - Direzione: Rosignano). Code a tratti tra Barriera di Rosignano e Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12 per traffico intenso

Ore 11.42

ROSIGNANO - Coda (Km 206.9 - Direzione: Rosignano) Coda in uscita di 2 km alla barriera di Barriera di Rosignano per traffico intenso.

A13 Bologna-Padova

Ore 10.42

PADOVA - Coda (Km 112.4 - In Entrambe Le Direzioni). Coda in entrata a Padova Industriale per traffico intenso.

Ore 8.01

FERRARA - Coda (Km 33.7 - In Entrambe Le Direzioni) Coda in uscita a Ferrara sud per traffico intenso

Ore 6.54

PADOVA - Coda (Km 116.7 - Direzione: Padova) Coda su Bivio A13/A4 Torino-Trieste provenendo da Bologna verso Venezia per traffico intenso.

ore 8.20

ROVIGO - Chiusura Pesanti (Km 70.4 - Direzione: Bologna). Chiusura Pesanti con peso superiore alle 7.5 tonn.in entrata a Rovigo fino alle 23:00 del 06/11/2022 verso Bologna per lavori

A14 Bologna-Taranto

Ore 11.39

CERIGNOLA - CANOSA - Code a tratti (Km 610.5 - Direzione: Taranto) Code a tratti tra Cerignola est e Canosa per traffico intenso

ore 11.18

FOGGIA - Coda (Km 554.1 - In Entrambe Le Direzioni) Coda in entrata a Foggia per traffico intenso.

Ore 11.48

SAN SEVERO - FOGGIA - Coda (Km 552 - Direzione: Taranto) Coda di 2 km tra San Severo e Foggia per Traffico Congestionato

Ore 9.27

BARI - Traffico Rallentato (Km 676.8 - Direzione: Bari) Traffico Rallentato tra Bari Nord e Bivio Tangenziale Bari per traffico intenso

Ore 9.00

BITONTO - BARI - Traffico Rallentato (Km 672.2 - Direzione: Taranto) Traffico Rallentato tra Bitonto e Bari Nord per traffico intenso

Ore 11.48

ATRI PINETO - CITTÀ S.ANGELO - Coda (Km 363.8 - Direzione: Taranto) Coda di 1 km tra Pineto e Pescara Nord per Traffico Congestionato

Ore 11.28

PORTO S. ELPIDIO - CIVITANOVA MARCHE - Coda (Km 262.6 - Direzione: Ancona) Coda di 2 km tra Porto Sant'elpidio e Civitanova Marche per Traffico Congestionato

Ore 10.39

CIVITANOVA MARCHE - Coda (Km 262.6 - Direzione: Da Pescara) Coda in uscita a Civitanova Marche provenendo da Pescara per traffico intenso

ore 9.34

LORETO - GIULIANOVA - Code a tratti (Km 334.4 - Direzione: Taranto) Code a tratti tra Loreto e Giulianova per traffico intenso

Ore 10.15

ATRI PINETO - LANCIANO - Code a tratti (Km 413 - Direzione: Taranto) Code a tratti tra Pineto e Lanciano per traffico intenso

Ore 11.29

RIMINI - BOLOGNA - Code a tratti (Km 9 - Direzione: Autostrada Milano-Napoli) Code a tratti tra Rimini Nord e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per traffico intenso

Ore 11.01

BOLOGNA - Coda (Km 0 - Direzione: Autostrada Milano-Napoli) Coda tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA per traffico intenso

Ore 6.54

BOLOGNA - Coda (Km 0.8 - Direzione: Autostrada Bologna-Taranto) Coda tra Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA e Bologna Casalecchio per traffico intenso

ore 6.56

BOLOGNA - Coda (Km 0.8 - In Entrambe Le Direzioni) Coda in uscita a Bologna Casalecchio per traffico intenso

Ore 11.45

BOLOGNA - CESENA - Code a tratti (Km 99.7 - Direzione: Taranto) Code a tratti tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Cesena per traffico intenso

BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 4.8 - Direzione: Taranto) L'uscita di Bologna Borgo Panigale e' chiusa al traffico fino alle 23:00 del 30/09/2022 provenendo da Autostrada Milano-Napoli. Per il traffico proveniente dall'A1 Milano-Napoli e diretto a Bologna Borgo Panigale, immettersi sul raccordo di Casalecchio, uscire a Bologna Casalecchio, seguire le indicazioni per Milano-San Giovanni in Persiceto e uscire a Bologna Borgo Panigale.

A23 Udine-Tarvisio

Ore 11.36

UDINE - Coda (Km 26 - In Entrambe Le Direzioni) Coda in entrata a Udine Nord per traffico intenso

Ore 11.16

GEMONA - CARNIA - Traffico Rallentato (Km 59.6 - Direzione: Confine Di Stato) Traffico Rallentato tra Gemona Osoppo e Carnia per traffico intenso

Ore 11.25

PONTEBBA - UGOVIZZA - Coda (Km 105.2 - Direzione: Confine Di Stato) Coda di 3 km tra Pontebba e Ugovizza per Traffico Congestionato

ore 11.43

TARVISIO - UGOVIZZA - Coda (Km 106.2 - Direzione: Autostrada Torino-Trieste) Coda di 1 km tra Tarvisio sud e Ugovizza per lavori

A27 Venezia-Belluno

Ore 11.56

BELLUNO - Coda (Km 82.5 - Direzione: Ss51 Alemagna) Coda tra Belluno e Bivio A27/SS 51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria

VITTORIO VENETO - BELLUNO - Vento Forte Vento Forte tra Vittorio Veneto sud e Belluno

A30 Caserta-Salerno

Ore 10.39

SALERNO - Coda (Km 55.3 - Direzione: Salerno) Coda di 4 km tra Salerno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria

TR1 Traforo del Monte Bianco

Ore 11.40

TRAFORO DEL MONTE BIANCO - Coda (Km 11.8 - Direzione: Chamonix) Coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix Attesa prevista un'ora e 15 minuti.

Ore 11.40

TRAFORO DEL MONTE BIANCO - Coda (Km 0.1 - Direzione: Courmayeur) Coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur Attesa prevista un'ora e 30 minuti.

A3 NAPOLI-SALERNO

SALERNO - CAVA DE' TIRRENI - Chiusura Pesanti (Km 42.8 - Direzione: Napoli) Chiusura Pesanti con peso superiore alle 40 tonn. tra Salerno e Cava de' Tirreni fino alle 19:00 del 30/09/2022

NAPOLI - SALERNO - Chiusura Pesanti (Km 51.7 - Direzione: Salerno) Chiusura Pesanti con peso superiore alle 40 tonn. tra Napoli Centro e Salerno fino alle 07:00 del 30/09/2022

BRENNERO-MODENA

Ore 11.48

CARPI - MODENA - Coda (Km 314.9 - Direzione: Modena) Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso

Ore 11.47

MANTOVA - NOGAROLE ROCCA - Coda (Km 252.3 - Direzione: Brennero) Coda di 4 km tra Mantova sud e Nogarole Rocca per incidente

Ore 11.06

BRENNERO - VIPITENO - Coda (Km 15.801 - Direzione: Modena) Coda di 4 km tra Confine di Stato e Vipiteno per traffico intenso

Ore 11.43

CHIUSA-VALGARDENA - ROVERETO - Traffico Rallentato (Km 167 - Direzione: Modena) Traffico Rallentato tra Chiusa-Valgardena e Rovereto sud per traffico intenso

Ore 7.27

VERONA - EGNA ORA - Traffico Rallentato (Km 102 - Direzione: Brennero) Traffico Rallentato tra Nodo A22/A4 Torino-Trieste e Egna Ora per traffico intenso

Ore 11.13

VICOVARO - CARSOLI - Traffico Rallentato (Km 50.5 - Direzione: Superstrada Teramo Mare) Traffico Rallentato tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola per traffico intenso

Ore 11.01

TIVOLI - CASTEL MADAMA - Code a tratti (Km 24 - Direzione: Superstrada Teramo Mare) Code a tratti tra Tivoli e Castel Madama per traffico intenso

ROMA - TIVOLI - Coda (Km 12.6 - Direzione: Superstrada Teramo Mare) Coda tra Roma est e Tivoli per traffico intenso