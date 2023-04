Scopre tradimento nel suo Airbnb: «Una ragazza mi ha chiesto due mazzi di chiavi, uno per l’amante»

Tradimento nel proprio appartamento su Airbnb. È quanto raccontato da un host su Tiktok. Scelta, peraltro, che divide. Anche perché in molti fanno notare poi nei commenti che la scelta di condividere quanto accaduto non è poi così opportuno. Lei si chiama Elettra Lazzerini e gestisce e sviluppa strutture ricettive dal 2014, come indicato nella sua bio. Di video, sul suo profilo, ce ne sono parecchi. Ma quello che colpisce più l'attenzione (tant'è che ha collezionato già oltre 200mila visualizzazioni) è relativo all'infedeltà.

Tradimento nell'Airbnb, il comportamento sospetto

I sospetti dell'host iniziano dal momento in cui arriva la cliente. "Arriva questa ragazza che ha prenotato online dal nostro sito", spiega Elettra. Non chiede il self check in (ovvero la possibilità di entrare nell'appartamento senza nessun procedura), ma incontra la proprietaria. Titubante, chiede se può evitare di farle la fattura. Ma trova una (giusta) opposizione. Così risponde: “Va bene, ma lasciamela di carta sotto il tappetino”.

Il secondo mazzo di chiavi

Seconda stranezza. “Voglio due mazzi di chiavi”. Ma doveva stare una notte e aveva prenotato per una persona. Per la proprietaria va bene. “Te le do ora?”. “No, una me la dai adesso, mentre l’altra la lasci vicino al cancellino, perché così se qualcuno arriva, può aprirlo, salire, aprire il portone senza che io gli vada incontro”.

Il parcheggio

L’ultima stranezza. L’ospite aveva il parcheggio gratuito sotto casa: sia in strada, sia nel giardino del cortile. E cosa fa? Paga 12 euro il garage a 250 metri. L'episodio, come indicato nei commenti dall'autrice del video, risale al 2019.