Il Touring Club Italiano lancia “Passione Italia”, un invito a “viaggiare da casa” riscoprendo il nostro Paese attraverso foto, aneddoti e scorci inediti

In giro non si può andare, ma di certo ognuno di noi ha un corposo archivio fotografico di viaggi e vacanze a cui attingere. L'invito che arriva dal Touring Club Italiano è quello di contribuire al racconto della grande bellezza del nostro Paese con aneddoti personali legati a luoghi specifici, con immagini e scorci inediti da condividere via social con gli hashtag #passioneitalia #mappadellabellezza. A fronte del forte momento di difficoltà che il Paese sta attraversando, il Touring lancia un evento di sensibilità collettiva: Passione Italia. Scopo dell’iniziativa è mandare un messaggio che vada oltre il tempo e la storia contingente. Parafrasando così la frase di Dostoevskij “La Bellezza salverà il mondo”, è un invito a “viaggiare da casa” per scoprire e riscoprire ciò che ha da offrire il nostro Paese, semplicemente dal computer o dal proprio smartphone.



«In un momento in cui è difficile spostarsi e varcare confini, in cui si assiste a episodi di discriminazione geografica, è di vitale importanza, quasi un dovere morale per un’istituzione come la nostra, abbattere queste barriere e portare in viaggio le persone, anche solo virtualmente.» commenta così l’iniziativa Franco Iseppi, Presidente del TCI. Alla “mappa del contagio" Touring Club contrappone la “mappa della Bellezza". Una sorta di mappa interattiva a cui collegarsi quotidianamente. I punti di partenza sono il sito del Touring Club Italiano, dove si potrà accedere alla pagina dedicata www.touringclub.it/passioneitalia e i profili ufficiali Facebook e Instagram dell'Associazione. Qui i lettori verranno accompagnati alla scoperta virtuale di luoghi, paesaggi e itinerari, dalle città d’arte alle coste, dalla montagna ai borghi o ai cammini. Con l'obiettivo di tenere “acceso” un settore così fondamentale per il Paese e che inevitabilmente soffrirà immensamente: il turismo.

