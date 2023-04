Tour della Sostenibilità, dal 17 al 20 aprile a Milano, Bologna, Roma e Napoli: special guest Barbascura

Cose Non Cose (CNC), una delle più grandi community virtuali d’informazione giovanile con all’attivo oltre un milione di followers solo su Instagram, in collaborazione con 3Bee, la climate tech company leader nella tutela della biodiversità che connette la natura con la tecnologia, lancia il “Tour della sostenibilità”, il primo tour in itinere lungo lo stivale per promuovere la salvaguardia del pianeta con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell’ONU e sulle tematiche di sostenibilità, che prenderà vita per la prima volta dal 17 al 20 aprile in quattro principali città italiane: Milano, Bologna, Roma e Napoli.

Durante le tappe del Tour per ognuna delle quattro città coinvolte ci saranno incontri principalmente nelle scuole superiori e nelle Università, con un doppio appuntamento, uno al mattino e uno al pomeriggio in cui protagonisti saranno i workshop e i seminari organizzati appositamente della durata di 2 ore circa per raccontare ai giovani la necessità di adottare comportamenti sostenibili e consapevoli per prendere parte attiva alla costruzione di un futuro migliore per il nostro Pianeta. Fra i principali relatori in aula a sostegno di questa iniziativa Barbascura, uno dei divulgatori scientifici più seguiti in Italia, che ogni giorno sui social parla di scienza con ironia in maniera estremamente attuale. Nelle varie tappe interverranno alternandosi anche Francesco Brocca, founder di CNC, Gianluca Daluiso, direttore di CNC, Niccolò Calandri, founder di 3Bee, Simone Grillo di Banca etica, Daniele Francescon di Serenis e Marta Casella di Carrefour.

Tutto il team del Tour della Sostenibilità si sposterà tramite treni e mezzi pubblici.

Prima tappa del Tour della sostenibilità lunedì 17 aprile a Milano si prosegue il 18 aprile a Bologna, il 19 aprile a Roma e il 20 Aprile a Napoli.

“Sono molto emozionato di lanciare il Tour della sostenibilità – dichiara Francesco Brocca, Direttore Generale e Founder di CNC - Questo progetto rappresenta per noi un'opportunità unica di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile. Siamo pronti a partire e non vedo l'ora di vedere il sorriso sui volti dei giovani che parteciperanno al nostro tour. Insieme possiamo creare un mondo più sostenibile e migliore per tutti!”

“Abbiamo il desiderio di sensibilizzare sui temi della sostenibilità e creare più consapevolezza, soprattutto nei più giovani che rappresentano il futuro – aggiunge Gianluca Daluiso, Direttore responsabile di CNC - Questo Tour è l’occasione per poter entrare un po' di più dentro l’Agenda 2030 e comprendere quanto sia necessario il contributo di tutti, ognuno con le sue responsabilità e nel luogo dove vive. Tutti possono fare la differenza e contribuire ad un Pianete più sostenibile”

"Siamo orgogliosi di essere co-organizzatori e main partner del Tour della Sostenibilità insieme a CNC – dichiara Niccolò Calandri, founder di 3Bee - Un progetto ambizioso di education in cui crediamo fortemente, perché le nuove generazioni devono affrontare le sfide climatiche e le tematiche ad esse connesse con una maggiore consapevolezza e competenza rispetto alle generazioni precedenti. Con questo tour vogliamo quindi fornire loro spunti e strumenti per costruire le aziende del futuro in modo sostenibile. 3Bee si impegna anche questa volta a promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU, con l’obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione delle nuove generazioni”

"Sono onorato di prendere parte al tour della sostenibilità e contribuire con la mia voce a diffondere questo messaggio - dichiara Barbascura - Al momento la cosa migliore che si possa fare è sensibilizzare e continuare a smuovere l'opinione pubblica su queste tematiche. Ne va del nostro futuro, ricordando che comunque si parla di intraprendere azioni per contrastare un presente che stiamo già vivendo. Siamo maledettamente in ritardo, ma non riesco a non essere ottimista. Io lo chiamo ottimismo cinico. È il momento di fare la nostra parte"

Il Tour della Sostenibilità è un'iniziativa fondamentale per sensibilizzare le nuove generazioni sulla necessità di agire nel concreto per la sostenibilità ambientale, economica e sociale del nostro pianeta e per costruire un futuro migliore per tutti. In un contesto globalizzato in cui l’attenzione alla salvaguardia del pianeta e al coinvolgimento dei giovani nel segno della sostenibilità non è mai abbastanza il progetto vuole pertanto essere un grido di speranza nei confronti del pianeta Terra, un invito e al tempo stesso un appello ad essere più responsabili e uniti nei confronti del pianeta in cui viviamo. Non ci sono scuse per rimandare ad un utilizzo più responsabile delle risorse e dell’ambiente che ci circonda, non c’è futuro per le nuove generazioni se continuiamo solo a pensare al presente e a noi stessi. E’ necessario agire con urgenza e determinazione, rendendoci tutti parte attiva per il bene dell’umanità.

Il Tour della Sostenibilità si avvale del patrocinio del Ministero dell’Ambiente della Sicurezza energetica, dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) e di Rai Per la Sostenibilità ESG. Ed è realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Giovani per l’Unesco (AIGU).

Inoltre, grazie all'adesione di 3Bee, Serenis, Banca Etica e Carrefour sono state garantite le risorse necessarie per la realizzazione dell'evento. Media partner del Tour della Sostenibilità è Ansa che ha tramesso in diretta streaming la presentazione ufficiale del progetto tenutasi presso la Camera dei deputati.