Toscana in zona arancione dal 12 aprile. Ipotesi di fascia rossa per Firenze e Prato

Zona arancione anche per la Toscana a partire da lunedì 12 insieme a Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza che firmerà l'ordinanza. Il governatore toscano Eugenio Giani ha spiegato che in serata potrebbe decidere di «tenere» in zona rossa «quelle 5-6 zone che superano i 250 casi su 100.000 abitanti: la provincia di Prato, il Valdarno inferiore empolese, e alcune zone sociosanitarie di cui mi stanno arrivando i dati». Ma l'intera provincia di Firenze, insieme a quella di Prato, potrebbe restare in zona rossa. L'ipotesi, sulla quale deciderà la Regione Toscana, incontrerebbe il favore del sindaco di Firenze e della Città metropolitana fiorentina Dario Nardella. L'eventualità eviterebbe uno spezzettamento in colori tra i singoli comuni all'interno delle due province, optando per una scelta territoriale omogenea.

Nella regione oggi si sono registrati 1.309 nuovi casi di contagio da Covid - età media 43 anni -, in aumento rispetto a ieri, e 33 nuovi decessi. Il tasso di positività sale al 5%. In calo i ricoverati, anche in rianimazione: sono in totale 1.988, 4 in meno rispetto a ieri, di cui 284 in terapia intensiva (1 in meno). Proseguono intanto le vaccinazioni degli over 80, anche nel fine settimana e di domenica. E grazie alla collaborazione tra medici di famiglia e strutture sanitarie ci si potrà vaccinare, oltre che negli studi medici o a domicilio, anche presso alcuni hub individuati dalle Asl.

