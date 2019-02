Torture e soprusi sull'anziana che deve accudire: badante arrestata a Napoli

Torturava l'anziana che avrebbe dovuto accudire. Per questo una badante è stata arrestata dalla Polizia di Stato del quartiere Scampia di Napoli.



È accusata di avere inflitto indicibili sofferenze all'anziana signora napoletana che la pagava perché se ne prendesse cura. Gli inquirenti della Procura (sostituto Cristina Curatoli, procuratore aggiunto Raffaello Falcone), ipotizzano nei confronti della donna anche l'accusa di tortura, confermata dal gip Egle Pilla. La vittima non è stata in grado di denunciare a causa del suo grave stato di salute. A incastrare la badante le immagini delle telecamere, che la donna ha anche cercato di manomettere. Ultimo aggiornamento: 12:22