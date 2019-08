Cammina a torso nudo per il centro: multa di 250 euro

Passeggia a torso nudo per il centro cittadino di Agropoli, il bel comune della costiera cilentana, e viene multato dai vigili. Ora dovrà pagare una multa di 250 euro secondo quanto previsto da una recente ordinanza del sindaco, Adamo Coppola, che vieta di circolare «a torso nudo, in costume o scalzi, al di fuori delle spiagge e degli ambienti marini».

«Dopo la notte di ferragosto - spiega il sindaco Adamo Coppola - che ha visto funzionare alla perfezione la task force messa in campo per evitare l'accensione di falò sulle spiagge cittadine, siamo già operativi per l'osservanza del rispetto dell'ordinanza pro decoro. L'immagine della nostra città va tutelata e determinati comportamenti, come andare in giro e nelle attività commerciali in déshabillé, vanno arginati. Ieri c'è stata la prima sanzione e si proseguirà su questo percorso anche nei prossimi giorni. Credo non costi al alcuno indossare una maglietta tornando dal mare o comunque utilizzare un abbigliamento consono ai vari contesti in cui ci si trova. Il rispetto per sé e per gli altri devono essere al primo posto».

