Torre Maura, 41 denunciati per le proteste anti nomadi: apologia fascismo e istigazione odio razziale

Arriveranno già all'inizio della prossima settimana le iscrizioni nel registro degli indagati per quanto avvenuto a Casal Bruciato, periferia est di Roma, dove durante proteste anti nomadi, animate anche da Casapound, i rom sono stati oggetti di insulti sessisti e razzisti. E per i disordini di qualche settimana fa in un'altra periferia romana, Torre Maura, sono state denunciate 41 persone accusate tra l'altro di apologia di fascismo e istigazione all'odio razziale. Tra loro anche esponenti dell'estrema destra. Denunciati per rapina invece chi sottrasse ai volontari il pane destinato alle famiglie rom, in segno di spregio, lo calpestò.

Roma, Casal Bruciato come Torre Maura: «Gli zingari non li vogliamo, la casa agli italiani»

«I rom non sono uguali a noi». E lo studio di Piazza Pulita applaude il giovane ospite



Sulle recenti proteste razziste a Casal Bruciato la Digos ha depositato a piazzale Clodio una prima informativa da parte della Digos. Il procuratore aggiunto Francesco Caporale e il sostituto Eugenio Albamonte hanno proceduto alla formale apertura di un procedimento per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, così come sancito dall'articolo 604 bis del codice penale.

Al momento il fascicolo è contro ignoti ma gli inquirenti proseguiranno nell'analisi dei video per identificare gli autori dei disordini. Nel provvedimento messo a disposizione dei magistrati dagli investigatori si ricostruiscono le varie fase dei disordini con l'individuazione di alcuni responsabili delle minacce contro la famiglia nomade a cui è stato assegnato l'appartamento. In particolare all'attenzione di chi indaga anche le immagini di un uomo, D.C., il simpatizzante di Casapound con giacchetto nero e testa rasata, che nel corso delle proteste ha gridato «ti stupro» verso una donna rom.

Anche oggi la zona di via Satta è stata presidiata dalle forze dell'ordine ma non si sono segnalate tensioni. Per quanto riguarda le violenze di Torre Maura i reati ipotizzati per i denunciati vanno dalla manifestazione non preavvisata all'incendio doloso, al danneggiamento, istigazione all'odio razziale, all'apologia del fascismo e all'interruzione di pubblico servizio. Intanto è partita una staffetta di solidarietà in favore della famiglia presa di mira con insulti e minacce a Casal Bruciato.

I volontari della associazione 'Nonna Roma' si stanno avvicendando in queste ore per «non lasciare mai solo, nemmeno di notte» il nucleo di 14 persone a cui è stata assegnata l'abitazione. Alla rete attorno alla numerosissima famiglia starebbero partecipando anche volontari di altre realtà come Arci e Opera Nomadi.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico, che giudica positivamente la decisione del sindaco Virginia Raggi. «Ha fatto bene a difendere i diritti delle persone che, appartenendo ad una graduatoria - ha detto la terza carica dello Stato - avevano diritto a una casa; ed era giusto così».

Ultimo aggiornamento: 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA