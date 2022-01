Torre del Greco, bambino di due anni morto annegato. I testimoni: «È stato gettato in mare dalla mamma»

Dramma a Torre del Greco, a Napoli, poco dopo le 22.30 di domenica. Un bambino di due anni è morto annegato in mare all’altezza di lido La scala, sul posto carabinieri, polizia e ambulanza.

Secondo testimoni la mamma avrebbe tentato di suicidarsi col bimbo, lo avrebbe lanciato in acqua per poi lanciarsi ma sarebbe stata fermata appena in tempo. Non sono bastati i soccorsi, invece, per salvare il bambino.

Bimbo morto annegato: la madre minacciava di suicidarsi

Stando ad una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato una donna che minacciava di suicidarsi. Alcuni presenti a questo punto si sarebbero tuffati in acqua per recuperare il piccolo: è stato riportato a riva ma i soccorsi sono stati inutili. Indagini in corso dei Carabinieri per accertare la dinamica.