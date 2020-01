Torino, travolta da un suv alla fermata dell'autobus: rischia l'amputazione della gamba

E' stata travolta da un suv mentre stava aspettando l'autobus alla fermata. E ora rischia l'mputazione di una gamba. L'incidente choc è successo a Carmagnola, nel Torinese, e le cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. La donna era seduta alla fermata del bus, all'altezza del civico 40 di via Torino. Intorno alle 13 è una Opel Frontera la ha travolta. Il conducente, un uomo di 65 anni, è stato ascoltato dai militari dell'Arma intervenuti sul posto. Al momento non è chiaro che cosa gli abbia fatto perdere il controllo del veicolo. Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cto di Torino. La vittima ha entrambe le gambe fratturate e una delle due potrebbe essere amputata all'altezza del ginocchio. Ultimo aggiornamento: 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA