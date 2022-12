Torino, tenta rapina con mannaia in hotel: ferito e arrestato da una guardia giurata

È entrato in un hotel armato di mannaia per commettere una rapina, è stato ferito da una guardia giurata con un colpo di pistola ed è stato arrestato dalla polizia.

È successo a Torino la notte scorsa, verso l'1:00, in zona Aurora. L'uomo è stato portato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non risultano gravi. L'arresto è scattato per l'ipotesi di tentata rapina.

