Martedì 5 Ottobre 2021, 07:06

Omicidio nella notte nel torinese. Accoltella una ragazza, uccidendola, e ne ferisce altre due. E' accaduto in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo. Il delitto nel bar Primavera, in via I Maggio. Non sono noti, al momento, i motivi del gesto.

