Torino, chat e foto hot inviate alle studentesse: sospeso un docente dell'Università

Un docente dell'Università di Torino è stato sospeso per un mese per una chat irriguardosa con foto e video sconvenienti inviate alle studentesse. Lavora al Dipartimento di Filosofia e il provvedimento, che comporta anche la sospensione dello stipendio, è stato preso dopo la segnalazione di alcune studentesse, come riferisce il Corriere della Sera. Un'iniziativa che arriva a pochi giorni di distanza dalla manifestazione andata in scena negli spazi del rettorato per denunciare molestie fisiche e verbali all'interno della comunità accademica.

Nell'ateneo al campus Luigi Einaudi è attivo da tempo uno sportello antiviolenza e in un anno sono state 138 le donne che hanno contattato le operatrici, anche se non tutti gli episodi segnalati sono avvenuti dentro l'Università. «Il femminicidio di Giulia Cecchettin è stato una sorta di spartiacque» dice, con riferimento alle denunce, la psicologa dello sportello alla Stampa.