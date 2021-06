Maltempo, nubifragio su Torino: allagamenti in corso Novara

Martedì 22 Giugno 2021, 17:49

Un violento nubifragio si sta abbattendo su alcuni quartieri di Torino. Pioggia e raffiche di vento stanno interessando, in particolare i quartieri Vanchiglia e Barriera di Milano. Nella zona nord della città segnalati disagi alla viabilità causati da allagamenti in corso Novara. Il temporale si è poi esteso in altri quartieri, ma, al momento, con minore intensità.

APPROFONDIMENTI TORINO Video DISAGI Nubifragio a Roma ROMA Nubifragio Roma, le auto galleggiano MALTEMPO Maltempo a Roma, nuova bomba d'acqua