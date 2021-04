Torino, anziano di 90 anni trovato accoltellato in casa: ipotesi omicidio

Una ferita profonda sul corpo, come quella che può essere provocata da un coltello. Per la morte del di un uomo di 91 anni, trovato senza vita nella sua casa a Torino, l'ipotesi è omicidio. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dell'anziano nel quartiere Santa Rita, zona sud-ovest del capoluogo piemontese. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio, dopo le urla sentite dai vicini e che provenivano dal quinto piano. Lì, dove c'è l'appartemento della vittima: un uomo che non era sposato e viveva da solo.

Sul posto stanno operando i militari del nucleo investigativo del comando di Torino, che insieme al medico legale stanno effettuando il sopralluogo nell'alloggio dove il 90enne è stato rinvenuto privo di vita, secondo i primi accertamenti accoltellato. Sembra che la casa non sia stata messa a soqquadro. L'anziano presentava una profonda ferita causata da un coltello da cucina e all'arrivo dei militari nessun altro era in casa. I carabinieri non escludono possa trattarsi di un omicidio.

