Medico di base arrestato: molestava le pazienti durante le visite in ambulatorio

Un medico di base è stato arrestato a Torino dai carabinieri con l'accusa di aver molestato alcune pazienti. Ora è indagato per violenza sessuale aggravata ed è stato posto agli arresti domiciliari. I fatti si sarebbero verificati tra il 2014 e il 2018 su donne di età compresa tra i 29 e i 46 anni.



Un'episodio, che risale a una decina di anni fa, ha visto come vittima una minorenne. Le indagini dei carabinieri sono scattate lo scorso luglio, dopo la denuncia di una paziente: la donna ha raccontato di essersi rivolta al medico, 56 anni, per curare degli attacchi d'asma. Altre sei pazienti, ascoltate dagli investigatori durante gli accertamenti, hanno denunciato di essere state molestate. Ultimo aggiornamento: 13:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA