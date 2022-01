Torino, esplosione nella mansarda di un palazzo, poi l'incendio: due persone ferite

A Torino c'è stata un'esplosione e un incendio nella mansarda di un palazzo: è rientrata l'emergenza scattata alcune ore fa nel centro del capoluogo piemontese. Lo comunica il Comune. L'esplosione ha interessato parte della copertura di un fabbricato di via Bellezia, di fronte al palazzo comunale e ha provocato il ferimento di due persone affidate alle cure dei sanitari.

I vigili del fuoco stanno compiendo le ultime operazioni di spegnimento per gli uffici comunali precauzionalmente evacuati hanno ripreso l'attività. Intanto, l'assessore alla Protezione civile, Francesco Tresso, fa sapere che «appena sarà possibile accedere per verificare il livello di danno si provvederà ad emettere un'ordinanza sindacale per dichiarare la parziale inagibilità dell'edificio in questione, sicuramente del piano soffitte alla cui altezza si è sviluppato l'incendio, ma anche di quello sottostante interessato dall'acqua di spegnimento».

Infine, Arpa ha immediatamente avviato il monitoraggio delle sostanze organiche volatili nell'area, registrando per ora valori contenuti. «Il fumo e i gas che si sono liberati hanno interessato alcune vie del centro senza creare , sulla base dei rilievi effettuati dall'Arpa , situazioni di pericolo», precisa ancora Tresso.