Piazza S.Carlo: banda spray, verso richiesta di rito abbreviato

Sono orientati a chiedere il giudizio abbreviato i quattro giovanissimi di origini marocchine accusati di avere formato la 'banda dello spray' che il 3 giugno 2017, a scopo di rapina, scatenò il panico in piazza San Carlo durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League. Questo, almeno, è quanto trapela dagli ambienti giudiziari torinesi. L'udienza preliminare si aprirà domani nell'aula bunker delle Vallette. L'abbreviato è un rito alternativo che consente, in caso di condanna, di ottenere lo sconto di un terzo della pena. Le accuse mosse dalla procura sono di omicidio preterintenzionale (in relazione al caso di Erika Pioletti, la donna ossolana morta per le gravi ferite il 15 giugno 2017), lesioni, rapina e furto con strappo. I quattro, di età compresa fra i 21 e 22 anni, sono detenuti in diverse carceri piemontesi.