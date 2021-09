Torino, incendio in un palazzo di fronte alla stazione di Porta Nuova: famiglie evacuate

Venerdì 3 Settembre 2021, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 12:26

Mattina di paura a Torino: un incendio è divampato nei piani alti di un edificio che si affaccia su piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova. La grossa nube di fumo in pochi minuti ha avvolto il cielo.

APPROFONDIMENTI CRONACA Video ITALIA Foto LA PAURA Milano, incendio nel grattacielo IL ROGO Incendio a Milano, le foto dall'interno del grattacielo CRONACA Torino, incendio divora l'ultimo piano di un palazzo in...

Numerose squadre dei vigili del fuoco si sono recate sul posto. I vigli hanno bloccato il traffico da corso Marconi in direzione della stazione: le strade sono state tutte bloccate.

«Che accade? (Sento tantissime sirene e la colonna di fumo non smette di crescere», scrive Guido su Twitter.

Dalle 10:55 #vigilidelfuoco impegnati a #Torino in piazza Carlo Felice, difronte alla stazione Porta Nuova, per l'#incendio della copertura di un edificio in ristrutturazione: sul posto cinque squadre, intervento in atto [#3settembre 11:20] pic.twitter.com/zPQnenk5mh — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 3, 2021

Le fiamme di sarebbero sprigionate in alcune mansarde generando una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. «Dalle 10:55 #vigilidelfuoco impegnati a #Torino in piazza Carlo Felice, difronte alla stazione Porta Nuova, per l'#incendio della copertura di un edificio in ristrutturazione: sul posto cinque squadre, intervento in atto», scrivono i Vigili del fuoco.

È stato evacuato il palazzo e i negozi su piazza Carlo Felice e via Lagrange. Al momento non risultato feriti. Una donna, proprietaria di un alloggio nell'edificio in fiamme, è stata soccorsa dai sanitari del 118 in quanto ha avuto un malore quando ha visto il fumo.