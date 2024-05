Venerdì 24 Maggio 2024, 07:00

Quaranta minuti di sermone in arabo e in italiano, per un incontro di preghiera musulmana all’interno di un ateneo, proprio come fossero in una Moschea. Con toni forti contro Israele e un inno alla jihad che fa alzare l’allerta. Ma chi ha pronunciato il sermone si difende: «Sono contro la violenza». Sull’episodio tante le condanne, sono intervenuti anche la ministra dell'Università Bernini e il rettore Geuna: «L’università resti laica». È accaduto all’Università di Torino venerdì scorso, una settimana fa, nella sede occupata dagli studenti, dove si è tenuta una preghiera islamica anti-israeliana: nei corridoi e nell'atrio di Palazzo Nuovo, per circa 40 minuti, una trentina di fedeli musulmani, in maggioranza di origine straniera, si sono riuniti in preghiera e sono rimasti seduti a terra per ascoltare le parole del sermone tenuto da Brahim Baya, uno dei responsabili della moschea Taiba di via Chivasso a Torino.

Gli italiani hanno voglia di uscire, ma l'inflazione li frena: il rapporto di Italgrob e Censis

LA DENUNCIA

Un episodio reso noto a seguito della denuncia da parte di alcuni professori e che sta scuotendo l’ateneo. La preghiera è avvenuta nel quinto giorno dell'Intifada universitaria: una dura forma di protesta portata avanti dagli studenti di diverse università italiane e che a Torino procede con l’occupazione dei «Palestina libera», in mobilitazione per fermare l’invasione di Gaza. L’Università di Torino è uno degli atenei più attivi, dove è stato occupato anche il Rettorato poi sgomberato nelle ultime ore. Ma la situazione, evidentemente tesa da troppo tempo, ora sta preoccupando anche i docenti venuti a conoscenza dell’incontro organizzato nell’atrio dell’ateneo. Sarebbero stati infatti diversi docenti a segnalare con una lettera al ministero dell'Università e ricerca di viale Trastevere, quanto avvenuto durante la preghiera, soprattutto sottolineando i toni tenuti in quei 40 minuti, quando molti dei ragazzi in protesta stavano sfilando in corteo. Per i docenti si è trattato di «un inno alla Jihad». Nel suo intervento di venerdì Baya usa infatti parole dure, parla di Palestina «sempre mira», di «invasori, arroganti e colonizzatori» e di «nuovi sionisti», di «un colonialismo più becero, più criminale che possa esistere». E invoca la jihad. Un termine che non passa inosservato, anzi: spaventa e fa alzare l’allerta su un incontro organizzato mentre l’ateneo era occupato, peraltro semideserto. La preghiera, documentata in un video intitolato “Cosa ci insegna la Palestina”, è stata postata su un canale Youtube. «Jihad - spiega Baya - nel più alto senso di questo termine, come sforzo per difendere i propri diritti, come sforzo per difendere la vita umana, come sforzo per difendere la pace. La vera pace». E si difende dalle accuse, precisando che per jihad non intende la «guerra santa», termine che fa tremare l'Occidente ma «l'impegno di ogni buon musulmano». E assicura: «Sono sempre contro la violenza». Non è un imam, Baya, che negli anni del terrore dell’Isis ha organizzato incontri per promuovere il dialogo e la pace, ma per un giorno ne ha coperto il ruolo specificando che quel momento di preghiera era riservato solo agli studenti musulmani.

LE REAZIONI

Sul caso è intervenuta la ministra Anna Maria Bernini, che ha telefonato al rettore di Torino Stefano Geuna per avere informazioni e chiarimenti. Sulla stessa linea il Rettore Geuna che ha risposto alla ministra e ribadito che «il fatto è avvenuto in situazione di occupazione da parte di studenti, i quali impediscono da giorni l'accesso a docenti e personale universitario; quindi sotto la piena responsabilità degli occupanti». Dunque quel che avviene nell’ateneo è organizzato autonomamente dagli occupanti e il rettore non può controllare. L’ateneo ha ribadito «fermamente il carattere di laicità dell’istituzione universitaria». Una dura condanna è stata espressa dall'assessora al diritto universitario della Regione Piemonte, Elena Chiorino: «L'inno alla Jihad, andato in scena nei corridoi dell’Università di Torino, è un episodio intollerabile, vergognoso, che merita una condanna e dura. Si tratta di una totale mancanza di rispetto verso le vittime della violenza del fanatismo islamico ed è ancor più grave che tutto questo sia accaduto di fronte a studenti».