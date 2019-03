Torino, accoltella la moglie: arrestato, lei è grave

Ancora un tentato femminicidio. Protagonista una coppia torinese residente alla periferia nord del capoluogo piemontese. La vittima una donna di 55 anni colpita da numerose coltellate, almeno 14, dal marito, un 58 enne che è stato arrestato per tentato omicidio. La donna soccorsa e trasportata in ospedale, dove la stanno operando, è in prognosi riservata. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri tra i vicini di casa, la coppia litigava spesso ed è stato proprio l'ennesimo litigio a spingere un condomino a chiamare i militari. © RIPRODUZIONE RISERVATA