Torino, crolla una palazzina di due piani: due dispersi e due feriti. Si cerca sotto alle macerie

Martedì 24 Agosto 2021, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 10:14

Il boato poi il crollo. Poco prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada Bramafame 42, al civico 22 nella periferia di Torino nei pressi dell'Allianz Stadium. Due persone risultano disperse. Oltre ai due dispersi ci sarebbero due feriti soccorsi e affidati ai sanitari del 118. L’edificio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - è crollato a causa di un’esplosione. I due dispersi sono entrambi residenti nella palazzina.

I soccorsi sono in atto da parte di polizia e vigili del fuoco. L'edificio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - è crollato a causa di un'esplosione. Sul posto stanno operando Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco sta controllando eventuali fughe di gas. Sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo.