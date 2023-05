Torino, cadavere di un uomo nel bagagliaio di un suv: trovate macchie di sangue. Indaga la polizia

Giallo a Torino: il cadavere di un uomo è stato trovato la scorsa notte, intorno alle 22.30, dentro il bagagliaio di un'auto in via Rovigo, angolo strada del Fortino, nel quartiere Aurora, che confina con il centro e si estende a nord. A quanto si apprende il corpo, dentro a un Suv, era in avanzato stato di decomposizione. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti preoccupati per il cattivo odore. Intorno all'auto c'erano delle macchie di sangue. Sul posto gli investigatori della squadra mobile della questura di Torino.

Anica Panfile non è morta annegata nel Piave: presenta ferite alla testa, si indaga per omicidio

Roma, il giallo delle morti per overdose: trovato un altro cadavere in casa, tre decessi in quattordici giorni

Il cadavere apparterrebbe a un uomo sui 55 anni.