Torino, ucciso in strada a pugni e bastonate da un 20enne per «futili motivi»: Augusto Bernardi aveva 56 anni

Violenza e morte a Torino: un'aggressione improvvisa a pugni e bastonate per motivi futili. Sarebbe questa, al momento, la spiegazione dell'omicidio avvenuto la scorsa notte verso le 4 nel quartiere Borgo Vittoria. La polizia ha fermato un ventenne italiano che abita al quarto piano di una casa popolare in via Villar, a pochi passi dal luogo del delitto.

La vittima è Augusto Bernardi, 56 anni, che da un anno risiedeva in un monolocale in via Baracca, a diversi isolati di distanza. I vicini lo descrivono come «una persona gentile che salutava sempre». «L'ultima volta che l'ho visto - racconta uno di loro - è stata qualche giorno fa. Erano le cinque del mattino, lui stava rientrando in casa mentre io uscivo». Bernardi aveva da poco venduto il suo appartamento attraverso un'agenzia immobiliare. È stato aggredito in piazza Vittoria, dove tutti i giorni (domeniche escluse) si tiene il mercato rionale. Il ventenne, secondo quanto hanno riferito i residenti, era sceso in strada in ciabatte, in piena notte, lasciando aperta la porta di casa. Prima di salire sull'auto della polizia ha chiesto agli agenti di recuperargli un paio di scarpe dall'appartamento.