I Sì Tav in piazza a Torino: «Siamo trentamila». Lega contro M5S. Centinaio: «Secondo noi si farà»

«Rispettiamo gli impegni assunti con M5S, che ha chiesto un approfondimento sulle modalità di realizzazione dell'opera attraverso un'analisi costi e benefici, ma ribadiamo con forza che l'opera va realizzata». Lo affermano i parlamentari della Lega eletti in provincia di Torino. «La nostra partecipazione alla manifestazione è innanzitutto un segno di rispetto e di attenzione verso il mondo produttivo e imprenditoriale piemontese che oggi ha deciso di scendere in piazza e che manifesta evidentemente un disagio». In piazza Castello, per la Lega, sono presenti i parlamentari Elena Maccanti, Gualtiero Caffarrato, Marzia Casolati e Alessandro Benvenuto. «Siamo parlamentari eletti in provincia di Torino, rappresentiamo una forza politica di governo che vuole dialogare. Siamo favorevoli alle grandi opere e riteniamo la linea Torino-Lione fondamentale e strategica per il Piemonte e per tutto il paese», aggiungono gli esponenti del Carroccio.

Il ministro Centinaio. «Sono convinto che la Tav sia una struttura che serve e secondo noi della Lega la Tav si fa». Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio a margine della visita a Eicma alla Fiera di Milano. «Io concordo coi colleghi dei Cinque Stelle - ha aggiunto - quando dicono che bisogna fare le strutture che servono ed evitare di sprecare soldi. È lo stesso obiettivo che abbiamo anche noi come Lega che però siamo convinti che la Tav serva. Però - ha concluso - anche loro ci dicano cosa vogliono fare».

Il sindaco Appendino. Oggi, in piazza Castello - al netto delle diverse sensibilità politiche - sono state sollevate delle critiche, che accolgo, ma c'erano anche molte energie positive». Lo scrive sul suo blog la sindaca di Torino Chiara Appendino. «Sono stati proposti alcuni punti per il futuro della Città che sono in buona parte condivisibili, anche perché rispecchiano ciò che come Amministrazione abbiamo fatto fino ad oggi e ancora intendiamo fare nei due anni e mezzo di mandato che abbiamo davanti a noi. Sono pronta a discuterne già dalla settimana prossima».