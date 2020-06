Toporagno nella scatola di fagioli, sorpresa a tavola per un pensionato di Vicenza

Ultimo aggiornamento: 13:24

Acquista una confezione die ci trova i resti di. È accaduto a Vicenza e ora sulla vicenda stanno svolgendo le indagini i carabinieri. A denunciare il fatto è stato un 67enne vicentino che lo scorso mese, facendo scorte per la quarantena da coronavirus , aveva acquistato in un supermercato dell'hinterland alcune confezioni di fagioli prodotti da una cooperativa della provincia di Piacenza.E quando l'altro ieri ha aperto la scatola vi ha trovato un toporagno delle dimensioni di tre centimetri. La confezione è stata sequestrata e affidata per accertamenti al Nucleo Carabinieri Antifisofisticazioni e Salute di Padova.Il toporagno, che raggiunge al massimo la lunghezza di 5 centimetri, riesce a infilarsi in spazi ristrettissimi, compresi i corrugati che proteggono i cavi elettrici, anche quelli più sottili.