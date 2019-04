Tony Colombo, la moglie difende il figlio che ha staccato un orecchio al rivale: «Una sciocchezza...»

Tony Colombo, la moglie Tina Rispoli difende il figlio che ha staccato un orecchio al rivale: «Una sciocchezza...». Prova a minimizzare il comportamento del figlio, lo difende e attacca chi critica la violenza con cui, secondo le accuse, si sarebbe svolta l’aggressione. Mamma Tina Rispoli sceglie Instagram per dire la sua e sorprendersi dell’attenzione mediatica che ha avuto l’arresto del primogenito Crescenzo Marino, il 23enne sottoposto a fermo da mercoledì per aver ferito a pugni e morsi il rivale in amore.

«Io so chi è mio figlio e posso solo riderci sopra. Ormai è una croce: una sciocchezza ne fanno una tragedia», ha scritto Tina Rispoli , vedova del boss, commentando su Instagram i fatti che hanno coinvolto il figlio Crescenzo Marino, avuto con l’ex marito.

Lei, che un mese fa ha scelto di rendere più pubblico che mai il matrimonio con il cantante Tony Colombo, adesso vorrebbe che i riflettori puntassero altrove.



E il popolo dei social si spacca, segno di un gap culturale che ancora esiste e resiste in alcuni ambienti.

