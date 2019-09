Un abbraccio lungo 2500 anni, scoperti in Puglia padre e figlio sepolti insieme

Un abbraccio lungo secoli. Anzi, millenni. Sembra l'inizio di una favola, invece è realtà. E nemmeno gli archeologi del Laboratorio di Antropologia Fisica dell'Università del Salento forse si aspettavano tanto quando hanno iniziato gli scavi a Roca, in provincia di Lecce. Un'operazione come tante altre di recupero di resti scheletrici ha lasciato tutti gli operatori a bocca aperta: davanti agli occhi degli scavatori, scoperchiata una tomba messapica risalente al V secolo a.C, sono apparsi due scheletri fossilizzati in un abbraccio. Appartenevano a un uomo, un papà, e a suo figlio.

«Si tratta», scrivono gli studiosi, «di una sepoltura bisoma di un adulto e un subadulto: una rarità in questa necropoli caratterizzata da deposizioni singole o tombe collettive con deposizioni differite». I resti umani appartengono dunque con tutta probabilità, nonostante l'evidente differenza di età che emerge dalle loro ossature, a un padre e un figlio che sono stati sepolti insieme. Un passo avanti per la scienza e una sorpresa che ha intenerito tutti. Chissà qual'è la storia dei due, chissà perchè sono sepolti insieme. Quel che è certo, adesso, è che alcuni abbracci sono per sempre, davvero.



