Lite stradale con un ciclista, la bicicletta vola giù dalla scarpata e scoppia la rissa

TOLENTINO -in strada tra un automobilista e due ciclisti. Dalle parole si è passati alle mani: ne è nata una colluttazione e alla fine due persone sono finite in ospedale. L’episodio si è verificato ieri mattina verso le 11.30 vicino all’ipermercato di contrada Pace di Tolentino. Da una prima ricostruzione sembra che i due ciclisti non stessero pedalando in fila indiana come previsto ed un automobilista, durante la guida ed evidentemente in difficoltà nel superarli, abbia fatto loro notare il modo di andare in bici.Mentre uno dei due ciclisti dopo un primo scambio di battute si è allontanato, l’altro ha continuato a battibeccare con il conducente della vettura e i due in pochissimo sono passati dalle parole alle mani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri non perché avvertiti, ma perché, nel pattugliare il territorio, hanno intercettato l’evento a lite praticamente terminata; i militari hanno potuto constatare che i due dopo essersi schiaffeggiati reciprocamente, l’automobilista abbia preso la bicicletta e l’abbia scagliata dalla collina dell’ipermercato dentro la sottostante proprietà della Frau. Il ciclista ha poi chiesto l’intervento del 118 non perché necessitasse di particolari cure mediche, ma per “cristallizzare” la situazione prima di procedere ad eventuali querele.