Morta Toffee, fan storica di Vasco Rossi investita e uccisa a 57 anni mentre attraversava sulle strisce con il cane

Investita e uccisa da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme al suo cane. Si chiamava Daniela Volponi, 57 anni (58 li avrebbe compiuti a novembre), ma tutti la conoscevano come «Toffee», come la canzone del Blasco, suo idolo. Era una storica fan di Vasco Rossi. L'incidente a Falconara, Ancona.

Vicenza, Mariano Barban morto folgorato nel suo maneggio: aveva 56 anni

Chi era "Tofee"

Dal 1983 non si era mai persa un tour ed era molto attiva anche nel fan club ufficiale del rocker di Zocca. Lo aveva incontrato tante volte dal vivo, prima o dopo i concerti, facendo foto insieme a lui. Le canzoni del Blasco erano il suo pane quotidiano. L'ultimo incontro risale al concerto che Vasco Rossi ha tenuto a giugno scorso ad Ancona, allo stadio Del Conero.

L'INCIDENTE

Oggi era insieme alla sua cagnolina Trilly, quando una Mercedes, che viaggiava in direzione Falconara, l'ha investita, nel quartiere di Villanova, a pochi passi dal sottopasso ferroviario. Il corpo della donna è rimasto incastrato sotto il veicolo e sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo. La Mercedes è stata posta sotto sequestro, come un'altra vettura che seguiva l'auto dell'investimento, tamponandola. La Procura di Ancona aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Su quel tratto c'è un limite di velocità di 30 chilometri orari ed è un centro abitato. I veicoli avrebbero proceduto a velocità maggiore. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Falconara che ha effettuato tutti i rilievi di legge. La salma è stata portata all'obitorio di Torrette a disposizione del magistrato di turno, il pm Ruggiero Dicuonzo, che potrebbe chiedere l'autopsia. Volponi abitava a Falconara dal 2005 ma era originaria di Ancona.